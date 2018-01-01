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"А вы спрашивали, куда делся кокаин из аргентинской посылки". В сети высмеяли заявление Симоньян о Путине

Сегодня, 19:51

Руководительница канала RT заявила, что люди сплотились вокруг вождя.

симоньян
В Сети высмеяли заявление руководителя телеканала Russia Today Маргариты Симоньян о победе Владимира Путина на президентских выборах.

По ее словам, обвинения Великобритании в том, что российские власти устроили отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля сплотило россиян вокруг президента РФ.

"А пока вы сплотили нас вокруг вашего врага. Как только объявили его врагом, так сразу нас и сплотили. Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками", - написала Симоньян в своем Twitter-аккаунте.

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В ответ ей посыпалось множество критических комментариев от россиян, которые отказались "сплачиваться вокруг вождя".

"Рейс из Аргентины подоспел?", "Двуличное полено", " - Ein Volk, ein Reich, ein Führer", сообщает публике доктор боброедения нью-Геббельс", "А я думал, что вожди бывают только у дикарей", "Вождь .Пипец....И эти люди в СМИ....", "К тебе Машка Захарова чтоли пришла с коксом? такую х***ю пишешь, пздц! Середина дня а она уже обдолбанная, не стыдно?".

Высмеивают заявление Симоньян и в телеграм-каналах, посвященных российской политике.

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Теги:  
Маргарита Симоньян, Russia Today, Владимир Путин
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