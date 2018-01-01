"А вы спрашивали, куда делся кокаин из аргентинской посылки". В сети высмеяли заявление Симоньян о Путине

Руководительница канала RT заявила, что люди сплотились вокруг вождя.

В Сети высмеяли заявление руководителя телеканала Russia Today Маргариты Симоньян

По ее словам, обвинения Великобритании в том, что российские власти устроили отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля сплотило россиян вокруг президента РФ.

"А пока вы сплотили нас вокруг вашего врага. Как только объявили его врагом, так сразу нас и сплотили. Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками", - написала Симоньян в своем Twitter-аккаунте.

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В ответ ей посыпалось множество критических комментариев от россиян, которые отказались "сплачиваться вокруг вождя".

"Рейс из Аргентины подоспел?", "Двуличное полено", " - Ein Volk, ein Reich, ein Führer", сообщает публике доктор боброедения нью-Геббельс", "А я думал, что вожди бывают только у дикарей", "Вождь .Пипец....И эти люди в СМИ....", "К тебе Машка Захарова чтоли пришла с коксом? такую х***ю пишешь, пздц! Середина дня а она уже обдолбанная, не стыдно?".

Рейс из Аргентины подоспел? — макс (@max_hoh1) 19 марта 2018 г.

" - Ein Volk, ein Reich, ein Führer", сообщает публике доктор боброедения нью-Геббельс — Антон Иванов (@RexServius) 19 марта 2018 г.

А я думал, что вожди бывают только у дикарей. — John_Henry (@John_Henry4) 19 марта 2018 г.

Вождь .Пипец....И эти люди в СМИ.... — Cергей Хубо (@ddtiybr) 19 марта 2018 г.

К тебе Машка Захарова чтоли пришла с коксом? такую хуйню пишешь, пздц! Середина дня а она уже обдолбанная, не стыдно ? — Silencio (@sedovda) 19 марта 2018 г.

маргоша, проснись, ты обосралась — Ваня (@lshelper) 19 марта 2018 г.

добрый день, армянское радио...

расстрою вас, вождя из него делали и продолжаете делать вы, и сделали вы это руками бюджетников и полоумных пенсионеров...а теперь, внимание, вопрос:"вы пользуетесь подгузниками для взрослых, когда обтекаете по ВВП в эфире или что-то иное?"

спасибо — sick boy (@igor_tsaryov) 19 марта 2018 г.

Сказала Маргарита и уехала обратно в столь ненавистный её Вашингтон — Системный либерал (@systemliberal) 19 марта 2018 г.

Я бы тоже хотел любить Путина живя в США и получая бешеную зарплату из российского бюджета. — Сергей Пофигенко (@Sergey_activist) 19 марта 2018 г.

Маргоша, опять бобрятины обожралась и заставила своих домашних животных текст набивать для твитов? — Mordor Citizen (@Mordor_Citizen) 19 марта 2018 г.

Высмеивают заявление Симоньян и в телеграм-каналах, посвященных российской политике.