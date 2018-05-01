ABC: Из Австралии в окопы Донбасса. Как иностранные добровольцы воюют на стороне Украины

Бывший неонацист из Квинсленда 23-летний Итан Тиллинг и 30-летний Джаред Беннет из Мельбурна вернулись домой после того, как приняли участие в конфликте.

Итан Тиллинг на Донбассе в 2017 году. Фото: Андрей Цаплиенко

По крайней мере двое бывших военнослужащих австралийских вооруженных сил воевали против поддерживаемых Россией сепаратистов в замерзших окопах на востоке Украины. Об этом в своем материале пишет австралийское издание ABC. "Главред" публикует перевод с сокращениями.

Когда бывший неонацист Итан Тиллинг в этом году прилетел в Брисбен с новообретенным боевым опытом жестокой и забытой войны, он возвращался под присмотром австралийских властей

Тиллинг, который до недавнего времени был членом нацистской группы Right Wing Resistance, провел австралийскую весну в невыносимых морозах Восточной Украины, стреляя из АК, ракетных установок и гранатометов по сепаратистам.

23-летний бывший солдат из Брисбена является одним из двух австралийских экс-военнослужащих, которых обнаружили ABC, присоединившихся к тысячам ультранационалистов, стекающихся со всего мира, чтобы взять в руки оружие в Донбассе на востоке Украины. Он и бывший летчик королевских австралийских ВВС Джаред Беннет стали частью лоскутного одеяла проукраинских батальонов в этом спотыкающемся, хаотичном конфликте, который стал для правых экстремистов тем, чем война в Сирии стала для джихадистов. Однако, в отличие от австралийцев, которые вступают в ИГИЛ, Тиллинг и Беннет не нарушили австралийских законов, участвуя в украинских боевых действиях.

Итан Тиллинг с флагом Right Wing Resistance на Reclaim Australia rally в ноябре 2015 года.

Грузинский национальный легион

Тиллинг, который присоединился к правому крылу из-за опасений исламского террора в Австралии и под впечатлением террористических атак за рубежом, быстро разочаровался в Right Wing Resistance.

"Меня стали гораздо сильнее беспокоить вопросы иммиграции в Австралию, кто сюда приедет и можем ли мы гарантировать, что эти люди не навредят нам. У них [Right Wing Resistance] не было политической и экономической программы. Они состояли в группе, потому что кроме ее участников у них никого не было. Я понял, что они абсолютно бесполезные люди и решил, что не хочу иметь ничего общего с ними. Но это не было даже частью мотива моего решения поехать в Украину ", - говорит он.

Тем не менее, Тиллинг решил отправиться на войну. Первоначально он планировал присоединиться к борьбе против ИГИЛ, однако австралийцам, которые вливались в курдские группировки, угрожали обвинения в участии на стороне захватчиков. Согласно австралийскому законодательству, любой участник боевых группировок оказывается перед риском провести срок в тюрьме, однако присоединяться к армии, воющей на своей земле, совершенно законно. Тиллинг пытался найти иностранную армию, которая его возьмет:

"На самом деле присоединиться к иностранной армии было намного сложнее, чем люди могут подумать. Я искал в интернете неделями статьи и обзоры о том, как иностранцы добровольно вливаются в вооруженные силы стран, а затем сражаются на их стороне".

Решающей информацией стало видео на YouTube про Грузинский национальный легион, международное подразделение иностранных бойцов в Украине, включая американцев, британцев и европейцев. На видео был запечатлен Крейг Лэнг, бывший американский солдат, бежавший из США после якобы кражи военной техники и угрозы убить бывшую жену.

Тесные койки для солдат, сражающихся на востоке Украины. Фото: Итан Тиллинг/ABC

Тиллинг прибывает на фронт

Связавшись с Грузинским национальным легионом и заверив подразделение, что он не нарушает никаких законов, Итан Тиллинг высадился на линии столкновения в Луганске, месте самых интенсивных сражений на востоке Украины.

Грузинский национальный легион был частью сонма группировок, которые набрали силу и популярность в Украине, когда плохо подготовленная и не обеспеченная ресурсами украинская армия пыталась отбить поддерживаемых Россией сепаратистов после начала войны в 2014 году. Как отмечает профессор Каспер Рекавек из польского Института политики GLOBSEC, такие группировки по обе стороны конфликта были магнитом для тысяч ультранационалистических боевиков-любителей в их идеологическом "паломничестве".

"Эти ребята мечтали о войне рядом с Европой... чтобы подготовиться к войне дома. Для них это прекрасный повод тренироваться, готовиться, организовываться и в будущем, может быть, дать старт чему-то большему в другом месте", - говорит он.

Война на Донбассе, согласно австралийцу, ведется в основном в заснеженных и грязных окопах. Фото: Итан Тиллинг/ABC

По словам Тиллинга, его мировоззрение не имеет ничего общего с решением воевать в Украине. Он сказал, что война оказалась не такой, какой он ожидал: "Повсюду запах гнили. Земля пахнет смесью мочи, дерьма и крови. Когда ты в бою, пахнет дымом, пахнет порохом. Все выпускают около 50 000 патронов за 60 секунд. Все почти как в фильме".

Два "морально тяжелых" месяца

Легион сражался бок о бок с ВСУ под постоянным артиллерийским огнем сепаратистов, которые захватили большую часть Восточной Украины в 2014 году. Тиллинг рассказывает, что боевики были оснащены пулеметами советской эпохи, малыми ракетными установками, полуавтоматическими гранатометами и снайперскими винтовками.

"У меня лично были автомат АК и гранатомет – и мы рисковали всем. Это ближе всего к траншейной войне в стиле Первой Мировой, и я, конечно, не ожидал подобного, попав в оккупированный Донецк. Нас обстреливали из минометов и артиллерии почти 24 часа в сутки", - рассказывает Тиллинг, добавляя, что солдатам приходилось дежурить на шестичасовых ночных сменах, чтобы остановить врага, "бегущего по окопам на вас".

"У нас даже кишки были вымазаны в грязи, разница между линиями составляла около 120 метров. Из нашей траншеи мы слышали их разговоры на русском, видели их бункеры и окопы ясно, как днем".

Украинские траншеи находились в ста метрах от траншей сепаратистов. Фото: Итан Тиллинг/ABC

По его словам, униформа не была предназначена для низких температур и снега, а еды и воды было мало. Легион жил за счет черствого хлеба и галет.

"Я потерял около 10 килограммов, когда был в окопах. Морально тяжелый опыт. Это определенно было совсем не то, чего я ожидал, и я рекомендовал бы любому австралийцу, который задумывается отправиться туда воевать, очень тщательно поразмыслить над тем, какая их цель и какие испытания они готовы претерпевать", - говорит он.

Тиллинг сказал ABC, что он был свидетелем зверств, но сам никогда не участвовал в каких-либо военных преступлениях:

"Там, конечно, происходили вещи, которые сочли бы военными преступлениями. Одного из наших ребят мы нашли в поле, у него были отрезаны пальцы на руках и ногах, тестикулы и пенис, а горло перерезано"

"Мы не терпим национализма"

В течение нескольких дней Тиллинга привел в уныние окружающий его хаос и некомпетентность коллег. Бойцы часто были пьяны, а иногда и под кайфом: "Это сочеталось с такими вещами, как прогулка в ночное время с включенным светом, пение по ночам, наведение заряженного оружия на собственный состав". Спустя два месяца Тиллинг в гневе покинул Украину.

Командующий Мамука Мамулашвили, сказал, что Тиллинг ушел из-за беспокойства по поводу серьезной нехватки продовольствия и воды. Он описал мистера Тиллинга как "мотивированного" и "хорошего солдата", но выразил озабоченность в связи с тем, что он был бывшим нацистом.

"У нас есть мусульмане, у нас есть еврейские парни, у нас есть американцы, у нас есть британские парни, мы большая семья. Мы не терпим здесь национализма", - сказал он.

Джаред Беннет на Донбассе с составе "Правого сектора". Фото: Jared Bennet/Facebook

За год до Тиллинга другой австралийский военнослужащий обменял жизнь в пригороде Мельбурна на поля сражений в Донецке. После завершения службы в Королевских австралийских военно-воздушных силах 30-летний Джаред Беннет, как и Тиллинг, поехал в Украину, вдохновленный соцсетями.

Беннет рассказал ABC, что катализатором вступления в войну были сообщения от военного друга из США, который на Facebook писал с линии фронта. В 2016-м он присоединился к радикальным ультранационалистам "Правого сектора", где служил вместе с Крейгом Лангом, тем самым американским бывшим солдатом, который бежал из США в Украину. Пресс-секретарь боевого крыла "ПС" отметил, что в прошлом году Беннет вернулся в Украину, однако сам австралиец отказался выходить на связь, чтобы подтвердить это.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram