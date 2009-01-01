Администрация Трампа не "сомкнет глаз", пока все враги США не будут уничтожены — вице-президент

Противники хотят ликвидировать американцев, сказал Пенс.

Флаг США, иллюстрация Reuters

Вице-президент СШАзаявил, что администрация главы страны"не сомкнет глаз", пока все враги Штатов не будут уничтожены.

Об этом он рассказал во время выступления в военной академии, известной как в Вест-Пойнт, пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные Белого дома.

В то же время чиновник подчеркнул, что за границами государства "лежит мир, который наполнен конфликтами и часто погружен в хаос".

"Старые враги поднимают свои уродливые головы снова, и появляются новые. Среди них террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ — ред.)", — отметил Пенс.

По его словам, она "имеет цель уничтожить не только американский народ, но и американский образ жизни". "Они не остановятся, пока мы их не остановим. А мы остановим их", — добавил вице-президент.

Ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого, в частности, приветствовал вклад страны в борьбу с ИГИЛ.