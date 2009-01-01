Адвокат рассказал, как в России действует мафия

В РФ нет гражданского общества, отметил Фейгин.

Флаг России, иллюстрация Reuters

Российский адвокатзаявил, что в РФ мафия является частью государства, она не действует самостоятельно, у нее есть кураторы, ее контролируют.

Об этом он рассказал в эфире Oboz. TV, пишет "Обозреватель".

По словам собеседника, "сейчас тип российского государства такой, что в нем криминальная составляющая несамостоятельна".

"В нынешней авторитарной системе мафия либо борется с государством, либо является его частью. Вот в российской системе, где гражданское общество отсутствует, мафия не противостоит государству, а является его частью. В этом особенность именно российской авторитарной системы", — отметил юрист.

Ранее украинский журналист Виталий Портников писал, что аннексия Крыма Россией только укрепила позиции криминальных кланов на полуострове, после захвата тот впервые в своей истории стал "островом".