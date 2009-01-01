Адвокат рассказал, как в России действует мафия

В РФ нет гражданского общества, отметил Фейгин.
Об этом он рассказал в эфире Oboz. TV, пишет "Обозреватель".
По словам собеседника, "сейчас тип российского государства такой, что в нем криминальная составляющая несамостоятельна".
"В нынешней авторитарной системе мафия либо борется с государством, либо является его частью. Вот в российской системе, где гражданское общество отсутствует, мафия не противостоит государству, а является его частью. В этом особенность именно российской авторитарной системы", — отметил юрист.
Ранее украинский журналист Виталий Портников писал, что аннексия Крыма Россией только укрепила позиции криминальных кланов на полуострове, после захвата тот впервые в своей истории стал "островом".