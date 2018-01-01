Адвокат рассказал новые подробности об интрижке Трампа с порнозвездой

Майкл Коэн работал адвокатом на фирме, принадлежавшей нынешнему президенту США.

Дональд Трамп и Сторми Дэниэлс Rolling Stone

Майкл Коэн, один из адвокатов фирмы, принадлежавшей Дональду Трампу до избрания президентом США, рассказал, что именно он заплатил 0 тысяч звезде фильмов для взрослых Стефани Клиффорд (более известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс).

Как сообщает портал BuzzFeed News, Коэн утверждает, что использовал "собственные личные деньги" в 2016 году и называет этот платеж "частной транзакцией".

Напомним, в январе нынешнего года стало известно, что Сторми Дэниэлс получила деньги за месяц до выборов президента США-2016. Оплата входила в соглашение, достигнутого между ней и адвокатами. Именно оно не позволило актрисе ранее предать огласке свои интимные отношения с Трампом, случившиеся в 2006 году.