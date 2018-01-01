Адвокат Трампа: Ким Чен Ын умолял о встрече с президентом США "на коленях"

По словам Джулиани, это "именно та позиция, в которую его следует поставить".

Лидер КНДР Ким Чен Ын просил Вашингтон о встрече с президентом США Дональдом Трампом "на коленях".

Об этом заявил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

"Они оскорбили нашего вице-президента и советника по нацбезопасности. Они грозили нам ядерной войной, в которой обещали победить. Тогда мы отменили саммит. После чего Ким Чен Ын встал на колени и стал молить о нем. Это именно та позиция, в которую его следует поставить", - приводит агентство слова Джулиани.

Напомним, саммит глав США и Северной Кореи запланирована на 12 июня. Он пройдет на острове Сентоса в Сингапуре. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына станет беспрецедентной, так как лидеры двух стран встретятся впервые в истории. Это вторая попытка встречи - в конце мая Дональд Трамп направил письмо Ким Чен Ыну с отказом от саммита из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна.

При этом президент США подчеркнул, что будет готов встретиться с лидером КНДР в будущем.



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