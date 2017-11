Дикое ликование. Африканский друг Путина таки ушел в отставку

Президент Зимбабве

Об этом со ссылкой на спикера парламента, где проходили слушания по импичменту 93-летнего главы государства, пишет Reuters.

В заявлении об отставке Мугабе подчеркнул, что решил "добровольно покинуть пост" для "обеспечения плавной передачи власти" в стране.

Как отмечается в документе, просьба Мугабе об отставке вступает в силу немедленно.

Parliament resolved. Mugabe gone, he has about 24 hours left. pic.twitter.com/Pofg2KzVZV