Дикое ликование. Африканский друг Путина таки ушел в отставку

Просьба Мугабе об отставке вступает в силу немедленно.
Об этом со ссылкой на спикера парламента, где проходили слушания по импичменту 93-летнего главы государства, пишет Reuters.
В заявлении об отставке Мугабе подчеркнул, что решил "добровольно покинуть пост" для "обеспечения плавной передачи власти" в стране.
Как отмечается в документе, просьба Мугабе об отставке вступает в силу немедленно.
Parliament resolved. Mugabe gone, he has about 24 hours left. pic.twitter.com/Pofg2KzVZV— ZANU PF (@zanu_pf) 21 ноября 2017 г.
Как сообщает издание, эта новость очень обрадовала присутствующих, которые начали "дико ликовать".
Go, Mugabe, Go By Reuben Abati @abati1990 @zanu_pf— Sahara Reporters (@SaharaReporters) 21 ноября 2017 г.
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Ранее руководство правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ZANU-PF) сместило Роберта Мугабе с поста лидера.