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Дикое ликование. Африканский друг Путина таки ушел в отставку

Сегодня, 18:35

Просьба Мугабе об отставке вступает в силу немедленно.

Роберт Мугабе
Роберт Мугабе. Reuters
Президент Зимбабве Роберт Мугабе, который руковолил руководил страной 40 лет. ушел в отставку. 

Об этом со ссылкой на спикера парламента, где проходили слушания по импичменту 93-летнего главы государства, пишет Reuters.

В заявлении об отставке Мугабе подчеркнул, что решил "добровольно покинуть пост" для "обеспечения плавной передачи власти" в стране.

Как отмечается в документе, просьба Мугабе об отставке вступает в силу немедленно.



Ранее руководство правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ZANU-PF) сместило Роберта Мугабе с поста лидера. 

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