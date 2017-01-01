Африканский сухогруз протаранил российский военный корабль: подробности

Инцидент произошел в акватории Эгейского моря.
Большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Ямал" столкнулся с африканским кораблем-сухогрузом в акватории Эгейского моря.
Происшествие произошло в утренние часы 30 декабря в районе пролива близ берегов Турции (в 9-10 милях южнее греческого острова Родос), сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслава Трухачева.
По его словам, сухогруз "Орка 2" под флагом Сьерра-Леоне следовал по маршруту из Египта в Турцию. Трухачев также сказал, что африканское судно нарушило правила во время обгона российского корабля, изменило курс и врезалось в "Ямал".
В результате инцидента никто не пострадал, а корабли остались на плаву. Детали повреждений, полученных российским боевым кораблем, Трухачев уточнять не стал.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российский фрегат "засекли" в территориальных водах Бразилии.