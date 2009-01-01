Агрессивная риторика. Какой сигнал КНДР подает мировому сообществу испытаниями водородной бомбы

Пхеньян пытается компенсировать экономическую и политическую немощь, говорит Богдан Яременко.
Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду".
"Путь реагирования на действия КНДР у мирового сообщества сейчас может быть только один — усиление или углубление политических и экономических санкций. А после этого фактически уже не остается ничего, кроме военной интервенции и попытки решить проблему силой", — подчеркнул эксперт по международной политике.
"К сожалению, сегодня это одна из самых сложных мировых проблем, на которую не понятно, как искать ответ. Потому что угрозы, санкции, разного рода экономическое и политическое давление не действуют — Северная Корея доказала, что она готова страдать и жить бедно, но не уступать", — говорит дипломат.
"Честно говоря, думаю, сегодня никто не знает, что делать с Северной Кореей. И проблема в том, что доведенная до отчаяния страна или ее руководство с гораздо большей вероятностью применит ядерное оружие, нежели в ситуации, если это давление будет умеренным. Но, к сожалению, умеренное давление, как мы видим уже на протяжении десятилетия, не позволяет убедить КНДР отказаться от ядерного оружия и сменить очень воинственную, агрессивную и провокационную риторику", — посетовал глава Фонда "Майдан иностранных дел".
Поэтому-то, по его словам, на сегодняшний день сложился тупик — никто не знает, как разобраться с этой проблемой.
"Таким образом Северная Корея демонстрирует: что бы там ни думали в мире — американцы или другие, она наращивает свои возможности и становится большей угрозой. Так она пытается подать сигнал мировому сообществу о том, что давить на нее военными средствами нет смысла, потому что цена будет слишком высока. Это своего рода компенсация экономической и политической силы такими откровенными угрозами", — считает эксперт.
"Так что сегодня уже нечего проверять… Еще до 2013 года мы могли верить в то, что существует и действует система мировой коллективной безопасности, просто ее нужно реформировать. Но 2014 год уже всех убедил, что никакой мировой системы гарантии безопасности не существует. Существуют разве что более-менее эффективные региональные организации по безопасности или обороне. Но никакой международной системы безопасности нет. Мир не выработал еще таких подходов, поскольку очень сильны противоречия (идеологические, экономические и другие), и они порождают противостояние. А некоторые страны считают, что уменьшить давление на себя они могут лишь путем угроз другим и наличием у них возможности угрожать", — резюмировал Богдан Яременко.
Ранее "Главред" сообщал, что глава минбороны США Джеймс Мэттис заявил: у Штатов есть много вариантов для уничтожения КНДР.