Агрессивная риторика. Какой сигнал КНДР подает мировому сообществу испытаниями водородной бомбы

Пхеньян пытается компенсировать экономическую и политическую немощь, говорит Богдан Яременко.

Богдан Яременко Главред

Северная Корея пытается подать сигнал мировому сообществу, что давить на нее военными средствами нет смысла.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду".

"Путь реагирования на действия КНДР у мирового сообщества сейчас может быть только один — усиление или углубление политических и экономических санкций. А после этого фактически уже не остается ничего, кроме военной интервенции и попытки решить проблему силой", — подчеркнул эксперт по международной политике.

"К сожалению, сегодня это одна из самых сложных мировых проблем, на которую не понятно, как искать ответ. Потому что угрозы, санкции, разного рода экономическое и политическое давление не действуют — Северная Корея доказала, что она готова страдать и жить бедно, но не уступать", — говорит дипломат.

"Честно говоря, думаю, сегодня никто не знает, что делать с Северной Кореей. И проблема в том, что доведенная до отчаяния страна или ее руководство с гораздо большей вероятностью применит ядерное оружие, нежели в ситуации, если это давление будет умеренным. Но, к сожалению, умеренное давление, как мы видим уже на протяжении десятилетия, не позволяет убедить КНДР отказаться от ядерного оружия и сменить очень воинственную, агрессивную и провокационную риторику", — посетовал глава Фонда "Майдан иностранных дел".

Поэтому-то, по его словам, на сегодняшний день сложился тупик — никто не знает, как разобраться с этой проблемой.

"Таким образом Северная Корея демонстрирует: что бы там ни думали в мире — американцы или другие, она наращивает свои возможности и становится большей угрозой. Так она пытается подать сигнал мировому сообществу о том, что давить на нее военными средствами нет смысла, потому что цена будет слишком высока. Это своего рода компенсация экономической и политической силы такими откровенными угрозами", — считает эксперт.

"Так что сегодня уже нечего проверять… Еще до 2013 года мы могли верить в то, что существует и действует система мировой коллективной безопасности, просто ее нужно реформировать. Но 2014 год уже всех убедил, что никакой мировой системы гарантии безопасности не существует. Существуют разве что более-менее эффективные региональные организации по безопасности или обороне. Но никакой международной системы безопасности нет. Мир не выработал еще таких подходов, поскольку очень сильны противоречия (идеологические, экономические и другие), и они порождают противостояние. А некоторые страны считают, что уменьшить давление на себя они могут лишь путем угроз другим и наличием у них возможности угрожать", — резюмировал Богдан Яременко.

Ранее "Главред" сообщал, что глава минбороны США Джеймс Мэттис заявил: у Штатов есть много вариантов для уничтожения КНДР.