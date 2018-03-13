Агрессивная торговая политика США: вслед за ЕС намерены ввести пошлины на импорт из Китая - СМИ

По предварительным данным, КНР не досчитается 30 миллиардов долларов в год.

У Трампа заговорили о вероятных пошлинах на китайскую продукцию фото: EPA/UPG

В Соединенных Штатах Америки стартовала разработка предложения относительно введения пошлин на продукцию из Китая, ущерб от которого может составить около 30 миллиардов долларов ежегодно.

Инициатором предложения стал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщает издание Politico.

Отмечается, что новые налоги на импорт китайской продукции могут стать ответом Китаю за нарушение интеллектуальных прав американских производителей.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий из Европейского Союза. Согласно документу, импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий − в 10%.

Позже в ЕС заявили, что пошлины, учрежденные президентом США, повлекут за собой ответную реакцию. Тарифы на продукцию США в Евросоюзе намерены ввести в течение двух месяцев.