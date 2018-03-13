Агрессивная торговая политика США: вслед за ЕС намерены ввести пошлины на импорт из Китая - СМИ

По предварительным данным, КНР не досчитается 30 миллиардов долларов в год.
Инициатором предложения стал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщает издание Politico.
Отмечается, что новые налоги на импорт китайской продукции могут стать ответом Китаю за нарушение интеллектуальных прав американских производителей.
Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий из Европейского Союза. Согласно документу, импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий − в 10%.
Позже в ЕС заявили, что пошлины, учрежденные президентом США, повлекут за собой ответную реакцию. Тарифы на продукцию США в Евросоюзе намерены ввести в течение двух месяцев.