Акции, разгон, задержания. Ряд городов Ирана охватили протесты, фото и видео

Вице-президент страны не верит, что люди выступили против роста цен.

В Иране люди выступили против роста цен Reuters

В воскресенье, 31 декабря, в Иране проходят антиправительственные акции протеста, они охватили ряд городов страны.

Вчера — 30 числа — полиция разогнала активистов в Керманшахе, пишет "Анадолу".

Участники акции выступили против роста цен, скандировали антиправительственные лозунги.

Вице-президент страны Исхак Джихангири на конференции в иранской столице — Тегеране — заявил, что демонстранты в действительности преследуют совсем другие цели.

Начальник полиции одного из районов города отметил, что лозунги, которые скандируют протестующие, играют на руку врагам Ирана, поэтому полиция будет решительно подавлять подобные акции.

Антиправительственные акции проходят в годовщину демонстраций, организованных в 2009 году в поддержку лидера иранской оппозиции Мир-Хосейна Мусави. После городов Мешхед и Кашмер они охватили Керманшах и другие иранские города.

По данным РИА Новости, ранее в Мешхеде прошел митинг, в котором приняли участие около 200 человек. Поводом стала экономическая ситуация в стране. Полицейские арестовали 52 человека за участие в несанкционированной акции и уничтожение государственной собственности.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что власти Ирана должны уважать права своего народа, включая право на самовыражение, а мировое сообщество следит за этим.

Напомним, в начале декабря на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа протистовали против признания Дональдом Трампа Иерусалима столицей Израиля, в столкновениях с израильскими силовиками пострадали более 50 человек.