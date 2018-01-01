"Акела промахнулся". Эксперт объяснил, когда в России появляются "антицарские" настроения

Историк подчеркнул, что "россияне очень материалистический народ".

В России "антицарские" настроения появляются, когда "самодержец" ослабевает, полагает эксперт mir24.net

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, историк Александр Палий считает, что в Российской Федерации "антицарские" настроения появляются, когда "Акела промахнулся", "самодержец" становится предпенсионного возраста, ослабевшим.

В РФ настроения "более процарские, чем антицарские", рассказал эксперт "Обозревателю".

"Антицарскими они становятся,… когда царь становится предпенсионного возраста, ослабевшим, и тогда они начинают искать себе нового царя", — отметил собеседник.

По его словам, "россияне очень материалистический народ, поэтому если будет отображаться на уровне жизни, на материальном обеспечении, то это и есть один из вариантов того, что "Акела промахнулся". "Еще они очень болезненно воспринимают внешние поражения", — добавил Палий.

Напомним, 5 мая в ряде городов России прошли акции протеста, приуроченные к инаугурации нынешнего президента страны Владимира Путина (запланирована на 7 число) — "Он нам не царь" — организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального, были задержаны активисты, а позже и сам оппозиционер.

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