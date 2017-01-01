В КНДР раскритиковали новые санкции ООН: "акт войны"

Северная Корея намерена заставить США "горько сожалеть" о новой стратегии нацбезопасности.

В КНДР недовольны, что в ООН одобрили против нее новые санкции Reuters

В министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) считают, что одобренные в ООН новые санкции против страны являются актом войны и равносильны полной экономической блокаде.

В ведомстве пригрозили наказать тех, кто поддержал ограничительные меры, пишет Reuters.

"Мы будем и дальше продолжать работу по укреплению ядерного сдерживания, которое направлено на фундаментальное искоренение ядерных угроз США, шантаж и враждебные действия путем установления практического баланса сил с США", — утверждают в МИДе.

Также представитель министерства заявил, что республика намерена заставить Штаты "горько сожалеть" о новой стратегии нацбезопасности, сообщает Express. "Поскольку США устанавливают свою политику в области дипломатии и безопасности так, чтобы сокрушить нас в военном отношении и публично нацелить на нас меч, мы своим оружием сделаем так, чтобы США горько сожалели о своей стратегии", — отметил он.

Напомним, 22 декабря Совет безопасности ООН единогласно поддержал предложенные США новые санкции против Северной Кореи в ответ на запуск баллистической ракеты в прошлом месяце, которая, по данным Пхеньяна, может достичь материковой части Штатов.