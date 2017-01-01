В КНДР раскритиковали новые санкции ООН: "акт войны"

Северная Корея намерена заставить США "горько сожалеть" о новой стратегии нацбезопасности.
В ведомстве пригрозили наказать тех, кто поддержал ограничительные меры, пишет Reuters.
"Мы будем и дальше продолжать работу по укреплению ядерного сдерживания, которое направлено на фундаментальное искоренение ядерных угроз США, шантаж и враждебные действия путем установления практического баланса сил с США", — утверждают в МИДе.
Также представитель министерства заявил, что республика намерена заставить Штаты "горько сожалеть" о новой стратегии нацбезопасности, сообщает Express. "Поскольку США устанавливают свою политику в области дипломатии и безопасности так, чтобы сокрушить нас в военном отношении и публично нацелить на нас меч, мы своим оружием сделаем так, чтобы США горько сожалели о своей стратегии", — отметил он.
Напомним, 22 декабря Совет безопасности ООН единогласно поддержал предложенные США новые санкции против Северной Кореи в ответ на запуск баллистической ракеты в прошлом месяце, которая, по данным Пхеньяна, может достичь материковой части Штатов.