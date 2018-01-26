Актер отказался от объявления результатов "Оскара" из-за обвинения в сексуальных домогательствах

Кейси Аффлек не будет объявлять победительницу в номинации "лучшая актриса".
Актер не хочет привлекать к своей персоне дополнительное внимание, сообщает Медуза со ссылкой на Deadline.
Аффлек заявил, что внимание зрителей должно быть приковано к номинантам, а не к фигуранту скандала на почве сексуальных домогательств.
Информацию подтвердили организаторы мероприятия и представитель голливудского актера.
Напомним, череда секс-скандалов вспыхнула в мире после обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В сексуальных домогательствах его обвинили актрисы. А британская киноактриса Кадиан Нобл заявила, что продюсер держал ее в рабстве.
Ранее легендарная французская актриса Катрин Денев, комментируя скандал вокруг продюссера Харви Вайнштейна, а также другие истории с сексуальными домогательствами в киноиндустрии, заявила, что мужчины должны иметь возможность приставать к женщинам. Позже актриса частично извинилась за свое письмо в защиту мужчин.