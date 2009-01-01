Активистка Femen устроила стриптиз на выступлении Марин Ле Пен, опубликовано видео

Девушку в сопровождении любопытных фотографов быстренько вывели из зала.

Скриншот

устроила очередное шоу с обнажением на выступлении кандидата на пост Президента Франции Марин Ле Пен

Соответствующее видео появилось в YouTube, пишет paparazzi.ru.

Все происходило по обычному сценарию, когда в начале выступления Марин присутствующая на встрече девушка скинула с себя одежду, продемонстрировав всем собравшимся свою обнаженную грудь и расписанную лозунгами спину.

Девушку в сопровождении любопытных фотографов быстренько вывели из зала, а Марин Ле Пен продолжила свое выступление.

Активистки Femen частенько веселят серьезные мероприятия своими выходками и стали уже привычной частью программы. Предлагаю посмотреть эту, а также вспомнить одни из последних выходок этих борцов за справедливость, где они показывают не только грудь, но и остальные интимные части тела.

Напомним, активистки Femen облились "кровью украинцев", призывая остановить Путина.