Американцы поняли, что спецслужбы России хотят нанести ущерб США — экс-депутат Госдумы

Контакты с нецивилизованными спецслужбами РФ, то есть с КГБ, надо пресекать, сказал Боровой.
Об этом он рассказал "Гордону", комментируя требование в Штатах отставки генпрокурора Джеффа Сешнса, уличенного в тайных контактах с российским послом.
В то же время он подчеркнул, что "Россия превратилась в тифозный барак, подходить к которому опасно, — можно подхватить инфекцию".
"Американцы довольно быстро сообразили: всякие контакты с Кремлем, даже с российскими дипломатами — это контакты со спецслужбами, цель которых — нанести ущерб США, и начали такие контакты пресекать. Это нормально", — отметил аналитик.
По его словам, "контакты с нецивилизованными российскими спецслужбами, то есть с КГБ (комитет госбезопасности, действовал в СССР — ред.), надо пресекать". "Те из американцев, которые жертвуют интересами государства ради тактических достижений и временных результатов, должны быть наказаны", — добавил Боровой.
Ранее западные СМИ писали, что советник Дональда Трампа Майкл Флинн до официального вступления политика в должность президента США обсуждал с послом РФ в стране Сергеем Кисляком отмену части антироссийских санкций. Позже американец подал в отставку с поста.