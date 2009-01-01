Американцы поняли, что спецслужбы России хотят нанести ущерб США — экс-депутат Госдумы

Контакты с нецивилизованными спецслужбами РФ, то есть с КГБ, надо пресекать, сказал Боровой.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумызаявил, что американцы довольно быстро сообразили, что всякие контакты с Кремлем, даже с дипломатами РФ — это контакты со спецслужбами, цель которых — нанести ущерб США, и начали их пресекать.

Об этом он рассказал "Гордону", комментируя требование в Штатах отставки генпрокурора Джеффа Сешнса, уличенного в тайных контактах с российским послом.

В то же время он подчеркнул, что "Россия превратилась в тифозный барак, подходить к которому опасно, — можно подхватить инфекцию".

"Американцы довольно быстро сообразили: всякие контакты с Кремлем, даже с российскими дипломатами — это контакты со спецслужбами, цель которых — нанести ущерб США, и начали такие контакты пресекать. Это нормально", — отметил аналитик.

По его словам, "контакты с нецивилизованными российскими спецслужбами, то есть с КГБ (комитет госбезопасности, действовал в СССР — ред.), надо пресекать". "Те из американцев, которые жертвуют интересами государства ради тактических достижений и временных результатов, должны быть наказаны", — добавил Боровой.

Ранее западные СМИ писали, что советник Дональда Трампа Майкл Флинн до официального вступления политика в должность президента США обсуждал с послом РФ в стране Сергеем Кисляком отмену части антироссийских санкций. Позже американец подал в отставку с поста.