Американская армия не готова противостоять России в Европе — западные СМИ

В протоколе оценки возможностей 173-й воздушно-десантной бригады армии США говорится о проблемах с недоукомплектованием.

Солдаты армии США готовятся приземлиться с вертолета «Черный ястреб» во время учений. Reuters

Силы быстрого реагирования армии Соединенных Штатов Америки (США) в Европе недоукомплектованные и недостаточно подготовлены и не организованы, чтобы противостоять военной агрессии России.

Об этом со ссылкой на протокол оценки возможностей 173-й воздушно-десантной бригады армии США, расположенной в Италии, пишет Politico.

Как отмечается в отчете, который попал в распоряжение издания, что бригаде якобы не хватает важнейших возможностей, необходимых для эффективной и решающей скорости выполнения своей миссии. Отчет был составлен после участия бригады в военных учениях с украинскими военными, которые имели опыт боевых действий против пророссийских боевиков на востоке Украины.

В частности, издание пишет, что бригаде США не хватает средств противовоздушной и электронной обороны, а также есть большая зависимость от навигации и GPS. В то время, как российские боевики на Донбассе используют дешевые беспилотники для определения целей. Чтобы заполнить другие пробелы, в отчете высказывается надежда на несколько новых армейских программ, которые могли бы помочь бригаде, если они будут выставлены в ближайшее время.

Ведь, как пишет издание, в случае нападения российских военных, они будут иметь преимущество над американским подразделением численностью 3300 человек, и смогут перекрыть спутниковые системы GPS, от которых будут зависеть десантники США.

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