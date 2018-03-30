Американская разведка спрогнозировала революцию в России: факты и аналитика

Глава РФ рискует провалить свой четвертый срок, отмечают в США.

Протестующие в Кемерово обвинили в трагедии Путина. Интерфакс-Украина

За прошедший год население в России стало более политически активным. И дальше тенденция будет только усиливаться из-за усугубления внутренних проблем Кремля.

"Общей темой демонстраций стало активное осуждение коррупции, которую многие протестующие сочли главной причиной пожара в торговом центре (в Кемерово – ред.). Демонстранты обвинили режим Владимира Путина в том, что он позволил процветать коррупции в местной администрации в Кемерово и МЧС России, что привело к преступной халатности", – говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает "Апостроф".

Отмечается, что обычно самые масштабные протесты в России координируют ключевые представители оппозиции, такие как Алексей Навальный. "Нынешняя волна демонстраций поднялась сама собой через социальные сети и местные СМИ. Все началось с нескольких сотен протестующих и дошло до десятков тысяч после высказываний российских чиновников", – отметили в ведомстве.

Кроме того, реакция Путина на трагедию (так и не встретился с семьями погибших, а фото с пострадавшим оказалось постановочным) также не осталась незамеченной.

"Демонстрации, организовавшиеся спонтанно в 20 городах, и 15 тысяч протестующих в Москве, включая много детей и молодежи, смогли собраться без получения официальных разрешений городских властей. За прошедший год население России стало более политически активным, и эта тенденция сохранится, так как внутренние проблемы Кремля продолжают усугубляться", – добавили в Stratfor.

В материале отметили, что в случае, если митинги перерастут в более масштабное движение, у Путина прибавится внутренних проблем. И тогда глава РФ может провалить свой четвертый срок. Разведка США спрогнозировала усиление протестов в случае воссоединения с влиятельными фигурами по типу Навального.

"Однако, если они сольются с другими протестами (например, акциями из-за отравления детей в Подмосковье или против сокращения зарплаты в Санкт-Петербурге), это может изменить ситуацию. Кремль окажется перед риском вызвать еще большее народное волнение, если решит разогнать демонстрации", – резюмировали в Stratfor.

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