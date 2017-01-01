Американские моряки засняли провокацию российского истребителя над Черным морем: видео

Запись инцидента была опубликована на видеосервисе Youtube.
Запись была опубликована на Youtube-канале Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet.
В ролике видно, что российский истребитель пересек траекторию полета ЕР-3 на расстоянии около полутора метров, в результате чего разведчику пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи "Су-27".
Общая продолжительность перехвата составила 2 часа 40 минут, заявили представители Шестого флота ВМС США.
Напомним, ранее сообщалось о том, что истребители НАТО впервые с начала года перехватили российский самолет в Балтии.