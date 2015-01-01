Американские пилоты "избегают встреч" с российскими в небе над Сирией, не хотят врезаться

Российские самолеты продолжают опасно сближаться с американскими в небе над Сирией.

Российские самолеты в Сирии, иллюстрация Reuters

Пилоты Военно-воздушных сил США сообщили о неоднократных опасных сближениях российских самолетов с самолетами ВВС США в небе над Сирией.

Американские военные заявляют о неоднократных нарушениях российскими военными меморандума о безопасности полетов на Сирией, который был подписан представителями России и США в октябре 2015 года, сообщает "Укринформ" со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Они (пилоты ВКС РФ – ред.) редко отвечают устно, если вообще отвечают. Они редко смещаются. Мы избегаем. Мы не знаем, что они видят, а чего не видят, но не хотим, чтобы они в нас врезались", — отметил генерал-майор Чарльз Коркоран.

По словам американских летчиков, их российские коллеги не знают правил безопасности при полетах, не могут или же не хотят пользоваться ими.

Полковник Военно-воздушных сил США рассказал о том, как однажды российский самолет оказался всего в нескольких сотнях футов от американского истребителя и якобы "не знал об этом".

Командующие ВВС США опасаются того, что подобные инциденты могут усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном и помешать мирному урегулированию сирийского конфликта.

"Когда разбивается самолет, по статистике, крушение чаще всего происходит из-за какой-нибудь механической неисправности, а не из-за того, что его кто-то сбил. Но в условиях неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за вражеских действий", — отметил полковник Военно-воздушных сил США Дениэл Меннинг.

Министерство обороны РФ не ответило на письменный запрос газеты о комментарии сложившейся ситуации.

Напомним, ранее в Пентагоне предложили союзникам по НАТО усилить сдерживание российской агрессии.