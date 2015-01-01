Американские СМИ показали видео особняков, где отдыхали российские шпионы

Особняк в Мэриленде стал курортом для доверенных лиц.

Особняк в Мэриленде Голос Америки

Американские СМИ обнародовали видео, на котором изображены два дипломатических комплекса Российской Федерации в Штатах, закрытых по подозрению в сборе развединформации.

Площадь одного из имений — в Мэриленде — 19 га. Земельный участок с особняком был приобретен еще в 1972 году правительством СССР и фактически стал курортом для доверенных лиц, сообщает "Голос Америки".

Госдепартамент также перекрыл работу агентам российской разведки в Нью-Йорке. Собственность в этом городе была приобретена Советским Союзом в 1954-м. Дом расположен на Лонг-Айленде.

США запровадили ряд санкцій проти Росії у четвер і закрили 2 російських маєтки розташований у ш. Мериленд/Нью-Йорк через ймовірне шпигунство pic.twitter.com/2JYV1aNIvG — Голоc Амepики (@chastime) 30 декабря 2016 г.

Напомним, США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как "несоответсвующие" дипломатической практике и закрывают российские дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде.