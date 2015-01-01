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Американские СМИ показали видео особняков, где отдыхали российские шпионы

Сегодня, 11:34

Особняк в Мэриленде стал курортом для доверенных лиц.

особняк, Мэриленд
Особняк в Мэриленде Голос Америки
Американские СМИ обнародовали видео, на котором изображены два дипломатических комплекса Российской Федерации в Штатах, закрытых по подозрению в сборе развединформации.

Площадь одного из имений — в Мэриленде — 19 га. Земельный участок с особняком был приобретен еще в 1972 году правительством СССР и фактически стал курортом для доверенных лиц, сообщает "Голос Америки".

Госдепартамент также перекрыл работу агентам российской разведки в Нью-Йорке. Собственность в этом городе была приобретена Советским Союзом в 1954-м. Дом расположен на Лонг-Айленде.

 

Напомним, США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как "несоответсвующие" дипломатической практике и закрывают российские дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде.

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США, шпионаж, шпионы, особняк, имение, Россия, Мэриленд, Нью-Йорк
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