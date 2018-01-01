Американские СМИ выложили компромат на Трампа о сексе с моделью Playboy

Президент США оказался в центре очередного скандала на почве интимных отношений.
Как сообщают журналисты телеканала СNN, на записи можно четко услышать, что после того, как адвокат говорит "нам придется заплатить" и упоминает "финансирование", Трамп упоминает платеж наличными.
Нынешний адвокат компании Trump Organisation Алан Футерфас уже выступил с опровержением того факта, что президент США предлагал оплатить молчание модели Playboy "живыми деньгами"
"Любой, кто знает что-либо о компании или о том, как президент ведет бизнес, знает, что нет никаких наличных денег. Все задокументировано. Каждый пенни задокументирован", — подчеркнул юрист.
Напомним, ранее сообщалось, что Карен Макдугал намеревается написать книгу о сексе с Трампом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram