Американские власти взломали резиденцию генконсула РФ. Россия ответила угрозами

По словам дипломатов, американские власти грубо нарушили не только конвенцию о дипотношениях, но и местное законодательство.

Российский флаг на Генконсульстве РФ в Сиэтле. Reuters

В Сиэтле сегодня представители властей США взломали дверь в местное генконсульство РФ.

Власти США вошли в здание и включили свет, несмотря на то, что оно является российской дипломатической собственностью, передает ТАСС. Кроме того, американцы "приступили к взлому замка на двери в пристройку".

В посольстве России в Штатах проникновение на территорию генконсульства уже назвали недружественным шагом и пригрозили ответными мерами.

По словам дипломатов, американские власти грубо нарушили не только конвенцию о дипотношениях, но и местное законодательство, которое охраняет право частной собственности. Их слова цитирует РИА Новости.

Накануне российские дипломаты покинули территорию резиденции генконсула России в Сиэтле по требованию американской стороны. Дипломаты вывезли из здания наиболее ценное оборудование и архив. Всего из Сиэтла на 11 машинах выехали 23 человека — сотрудники консульства вместе с членами их семей.

Напомним, ранее стало известно о том, сколько российских дипломатов останутся работать в Украине.

В то же время Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов: "Мы хотим быть строителями моста". Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом.

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