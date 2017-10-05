Американский агент. журналист рассказал, как "патриоты" России ненавидят Путина

То, что РФ отказывается от своих военных, в частности, в Сирии никак не добавляет популярности российской власти.

Владимир Путин Reuters

В России многие ура-патриоты, принимавшие участие в агрессии на Донбассе на стороне так называемых Донецкой и Луганской народных республик, уже ненавидят президента Российской Федерации Владимира Путина и обзывают его американским агентом.

Об этом написал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский в материале на "Апострофе".

По его словам, то, что РФ отказывается от своих военных, в частности, в Сирии никак не добавляет популярности российской власти.

"При этом значительная часть ура-патриотов — тех, которые крымнаши, которые воевали на Донбассе — они уже Путина ненавидят. Они в интернете его ругают-проклинают, называют вторым Горбачевым, американским агентом и кем угодно еще. От того, что он еще один раз сдаст одного из их, они только больше его будут ненавидеть. Зачем ему ненависть эта нужна, непонятно", — подчеркнул Радзиховский.

Напомним, ранее российский журналист рассказал, как путинская власть изменила вектор развития Украины.