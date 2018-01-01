Американский большой десантный корабль вошел в Черное море

Морские пехотинцы примут участие в американо-румынских учениях Spring Storm 2018.

USS Oak Hill LSD-51 вошел в Черное море navy.mil

Черное море вошел американский корабль-док USS Oak Hill LSD-51, который два дня назад в составе соединения из трех больших десантных кораблей прошел Гибралтарский пролив.

В черноморском регионе корабль должен провести ряд учений, пишет "Думская".

"Мы имеем прекрасную возможность обменяться тактикой, методами и процедурами с нашими союзниками. Это будет прекрасным ответом на кризис в этом регионе. Боеготовность партнеров жизненно важна для нас в достижении успеха 6-го флота США. Мы остро осознаем, что продолжающееся присутствие сил флота и морской пехоты в Черном море демонстрирует неизменную приверженность в региональной стабильности, безопасности на море и коллективной защите наших союзников по НАТО", — отметил полковник Фаррелл Дж. Салливан, командир 26 морской экспедиционной группы.

Морские пехотинцы примут участие в американо-румынских учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта.

По сообщению командования 6 флота, они предназначены для повышения боевого мастерства США и Румынии и укрепления взаимодействия морских сил. Учения пройдут в окрестностях Констанцы.

Напомним, ранее сообщалось, что у США появилось "идеальное оружие" против российских подлодок.