Американский друг Украины написал громкую книгу о путинской России

Ситуация между Вашингтоном и Москвой поменяется, когда авторитарный президент РФ уйдет со сцены, считает дипломат Майкл Макфол.

Бывший посол США в Российской Федерации в период с 2012 по 2014 год Майкл Макфол опубликовал книгу, посвященную своей работе в стране и отношениям между Соединенными Штатами и Россией.

Книга, которая называется "От холодной войны до горячего мира: американский посол в путинской России" (From Cold War to Hot Peace: An American Ambassador in Putin's Russia) выпущена одним из издательств Нью-Йорка и повествует о том, как президент РФ становился узурпатором при помощи анти-американской риторики, пишет The National Interest.

По версии Макфола, Америка несет часть ответственности за испортившиеся отношения между двумя странами, но главным виновником дипломат полагает президента Путин и его авторитарный разворот от демократии. Посол убежден, что взаимоотношения двух стран были бы гораздо ближе, если бы страной руководил демократичный президент вроде убитого оппозиционера Бориса Немцова.

По Макфолу, путинское мировоззрение Путина и необходимость внешнего врага оправдывать внутренние репрессии подпитывали его антиамериканский подход и непосредственно привели к ситуации, с которой мы сейчас сталкиваемся, говорится в статье.

В своем повествовании Макфол, на которого в России наложены санкции, признает, что допустил несколько ошибок в противодействии травле и обвинениям, которые развернул против него Кремль. Но он непримирим, когда речь заходит о том, как он с энтузиазмом бросился в центр российского демократического движения в качестве инструктора, тренера, советника и организатора, что, по его мнению, было не "вмешательством", а скорее попыткой поставить себя на "правильную сторону истории".

В то же время бывший посол уверен, что Москва и Вашингтон снова найдут множество точек соприкосновения, когда Путин сойдет с политической сцены.

