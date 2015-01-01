Американский эсминец отпугнул иранские корабли тремя выстрелами

Корабли Корпуса стражей Исламской революции подошли к судну ВМС США в Ормузском проливе.

Эсминец USS Mahan Штаб-квартира ВТО в Женеве;фото: golos-ameriki.ru

Эсминец USS Mahan ВМС США сделал три предупредительных выстрела в сторону иранских кораблей в Ормузском проливе.

Об сообщает оборонное ведомство США, пишет Голос Америки со ссылкой на Reuters.

8 января четыре судна Корпуса стражей Исламской революции "с высокой скоростью" приближались к эсминцу USS Mahan, когда тот начал стрелять.

Инцидент произошел в Ормузском проливе, расположенном между Оманским и Персидским заливами.

По словам анонимных представителей властей США, иранские суда не отреагировали на радиозапросы о снижении скорости.

Американский эсминец, сопровождавший два других корабля, также выпустил дымовые сигнальные ракеты, а вертолет ВМС сбросил плавучую дымовую шашку, сообщают источники.