Американский эсминец отпугнул иранские корабли тремя выстрелами

Корабли Корпуса стражей Исламской революции подошли к судну ВМС США в Ормузском проливе.
Об сообщает оборонное ведомство США, пишет Голос Америки со ссылкой на Reuters.
8 января четыре судна Корпуса стражей Исламской революции "с высокой скоростью" приближались к эсминцу USS Mahan, когда тот начал стрелять.
Инцидент произошел в Ормузском проливе, расположенном между Оманским и Персидским заливами.
По словам анонимных представителей властей США, иранские суда не отреагировали на радиозапросы о снижении скорости.
Американский эсминец, сопровождавший два других корабля, также выпустил дымовые сигнальные ракеты, а вертолет ВМС сбросил плавучую дымовую шашку, сообщают источники.