Американский генерал назвал огромную ошибку России

Путин недооценил то, как НАТО и Евросоюз отреагируют на аннексию Крыма, говорит Бен Ходжес.

Владимир Путин и военные kremlin.ru

По окончанииЗапад надеялся, что Россия станет надежным партнером, и существенно сократил численность наших вооруженных сил. Теперь же в НАТО видят необходимость вновь повышать свою военную мощь.

Об этом немецкой газете Frankfurter Allgemeine заявил командующий силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, перевод интервью с которым публикует InoPressa.ru.

По его словам, первым предупреждением должно было стать "российское вторжение в Грузию в августе 2008 года". "Но не все на Западе тогда осознали значение этой агрессии. Возможно, именно это породило в России представление, что она может так же вторгнуться в Украину и захватить Крым", — подчеркивает Ходжес.

Это было "огромной ошибкой российской стороны: та агрессия, совершенная в 2014 году, подала Западу сигнал к пробуждению". "Я полагаю, — сказал генерал, — что российский президент недооценил то, каким образом НАТО и Евросоюз отреагируют на незаконную аннексию Крыма".

Помимо этого, Ходжес прокомментировал учения НАТО вблизи границ России. "После саммита Альянса в Уэльсе мы провели серию небольших учений для того, чтобы поддержать те страны НАТО, которые чувствуют угрозу со стороны России, — рассказал он. — Но, поскольку это не дало никакого эффекта и поведение российского руководства не изменилось, страны НАТО на саммите в Варшаве в июле 2016 года решили сменить политику заверений на политику устрашения. Результатом стала стратегия Enhanced Forward Presence, заключающаяся в увеличении присутствия войск НАТО в странах Балтии и Польше".

Россия считает учения НАТО провокацией. "И это часть российской стратегии, — подчеркнул Ходжес. — Они, разумеется, хотят дискредитировать наши учения. Но тут нужно смотреть в лицо фактам: на территории Европы у США всего 87 танков — их можно запарковать всего на одном футбольном поле. Русские же дислоцировали на западе России 1-ю гвардейскую танковую армию, у которой на вооружении стоит более 800 танков. Вот это однозначно наступательное подразделение, то есть, по сути, провокация. Несмотря на это, мы всегда приглашаем русских на наши маневры, чтобы показывать им, что мы делаем".

В заключение Холжес выразил надежду на то, что Россия вернется в круг сознательных стран. "Я хочу сказать предельно ясно: мы оставляем открытой дверь для России, чтобы она могла вернуться в круг сознательных стран. Россия — глобальная держава, которая многое может предложить международному сообществу. И Запад нуждается в России, а Россия — в Западе, например, в таких сферах, как борьба с международным исламистским терроризмом, противодействие климатическим изменениям, решение проблемы сокращения энергоресурсов. Но для этого Россия следует вести себя ответственно и уважать суверенитет других стран. После аннексии Крыма мы не можем сделать вид, что ничего не произошло, ведь мы сейчас не в XVIII и не в XIX веке".

Напомним, ранее американский генерал объяснил, почему "не верит русским".