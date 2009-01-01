Американский генерал назвал реальное число военных на учениях "Запад-2017"

Свыше 40 тысяч военнослужащих были задействованы в этих общегосударственных учениях, отметил Ходжес.

Учения "Запад-2017" Reuters

учениях "Запад-2017" Россия и Беларусь задействовали более 40 тысяч военнослужащих.

Об этом заявил командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает AFP.

"Я полагаю, что, возможно, свыше 40 тысяч военнослужащих были задействованы в этих общегосударственных учениях", — отметил Ходжес.

По его мнению, Россия и Беларусь направили на учения на порядок больше военнослужащих, чем установленный лимит в 12,7 тысяч человек. При превышении данного числа военных должен был быть обеспечен беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ.

Кроме того, Ходжес выразил уверенность, что командование России и Беларуси "разбили маневры на несколько малых учений" с целью обойти нормы международного права в сфере наблюдений за военными учениями.

Напомним, ранее начальник Генштаба обвинил Россию: оставила часть своих войск в Беларуси после учений "Запад-2017".