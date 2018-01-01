Американский генерал объяснил, почему самоуверенность Кремля растет

Некоторые страны слишком долго закрывали глаза на недружественные поступки России, полагает Макмастер.
РФ "применяет старые и новые формы агрессии с целью пошатнуть открытые общества", рассказал он, выступая в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне на конференции по случаю 100-летия партнерства между Штатами и странами Балтии, пишет "Голос Америки".
"Господин Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) может считать, что он выигрывает в этой войне нового типа… Возможно, он считал, что наши свободные нации слабы и никак на это не отреагируют. Но он неправ. Российская агрессия лишь укрепляет нашу решимость и уверенность", — отметил генерал.
По его словам, некоторые государства слишком долго закрывали глаза на недружественные поступки РФ. Также Макмастер привел пример агрессивных действий страны: кибератаки против США и их союзников по НАТО, небезопасные перехваты военных самолетов.
Ранее американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что Дональд Трамп, поздравив Владимира Путина с переизбранием на пост главы России, оскорбил каждого россиянина. Политик подчеркнул, что американский лидер не возглавляет свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах.