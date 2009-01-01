Американский генерал призвал создать "военный шенген" в Европе для сдерживания российской агрессии

Союз НАТО должен иметь возможность передвигаться быстрее, чем силы России.

Солдаты НАТО в Европе, иллюстрация. Reuters

Командующий армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал создать на Западе "военный шенген".

Так он назвал свое предложение создать специальные правила транспортировки вооружений и военных грузов через границы с тем, чтобы силы НАТО могли быстро передвигаться по Европе и иметь возможность сдерживать потенциальную агрессию России, пишет Укринформ.

Союз НАТО "должен иметь возможность передвигаться так же быстро, или быстрее, чем силы России, если мы хотим, чтобы наша способность к сдерживанию была действенной", — сказал Ходжес.

Ранее генерал заявил, что в недавних учениях войск России и Беларуси приняли участие, по его оценке, в целом более 40 тысяч военнослужащих.

Напомним, Евросоюз будет создавать собственную армию, резолюция уже принята. Обсуждения о создании совместной армии ЕС начались после вторжения РФ в Украину.

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