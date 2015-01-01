Американский генерал спрогнозировал, когда ИГИЛ будет разгромлен

Победить боевиков в их "столицах" получится не раньше 2018 года, сказал Таунсенд.

Боевик ИГИЛ, иллюстрация news.sky.com

Американский генерал, командующий войскамиСтивен Таунсенд считает, что окончательно разгромить террористическую организацию(ИГИЛ) удастся к 2018 году.

Об этом он рассказал The Daily Beast, пишет УНИАН.

По его словам, вероятно, после поражения остатки группировки переместятся в пустыни между Сирией и Ираком.

"… одолеть боевиков в их "столицах" — иракском Мосуле и сирийской Ракке — получится не раньше 2018 года", — сказал собеседник журналистов.

Напомним, силовики Ирака, курды и международная коалиция пытаются освободить Мосул от боевиков ИГИЛ, которые захватили его в 2014 году. В конце октября глава минобороны США (Пентагон) Эштон Картер анонсировал наступление на Ракку.