Сегодня, 23:57 RSS

Американский генерал спрогнозировал, когда ИГИЛ будет разгромлен

Сегодня, 22:20

Победить боевиков в их "столицах" получится не раньше 2018 года, сказал Таунсенд.

Исламисты, ИГИЛ
Боевик ИГИЛ, иллюстрация news.sky.com
Американский генерал, командующий войсками международной коалиции во главе с США Стивен Таунсенд считает, что окончательно разгромить террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ) удастся к 2018 году.

Об этом он рассказал The Daily Beast, пишет УНИАН.

По его словам, вероятно, после поражения остатки группировки переместятся в пустыни между Сирией и Ираком.

"… одолеть боевиков в их "столицах" — иракском Мосуле и сирийской Ракке — получится не раньше 2018 года", — сказал собеседник журналистов.

Напомним, силовики Ирака, курды и международная коалиция пытаются освободить Мосул от боевиков ИГИЛ, которые захватили его в 2014 году. В конце октября глава минобороны США (Пентагон) Эштон Картер анонсировал наступление на Ракку.

Теги:  
Таунсенд, Сирия, Ирак, Исламское государство, ИГИЛ, генерал, Мосул, Ракка, боевик
ПО МАТЕРИАЛАМ: