Американский конгрессмен сравнил в украинском вопросе Путина и Сталина

Западный политик не сомневается, что для президента РФ Крым является стратегической территорией.
Как сообщает Голос Америки, в вопросе Украины и стран Балтии американский конгрессмен провел параллель между Путиным и советским диктатором Сталиным.
Маккол вспомнил о многочисленных жертвах сталинского режима в Украине, подчеркнув, что "практически они поплатились жизнью выращивая хлеб, производя пищу".
"Русские делают все, что могут в плане кибервойны", заметил американский политик.
Маккол подчеркнул, что, исследуя российскую агрессию в Украине, спецслужбы США могут в полной мере понять, чего следует ожидать от этой страны.
Конгрессмен добавил, что для России важен Крым исключительно для усиления присутствия в Средиземном море.
"Порты очень важны, потому что они создают преимущество для подводных лодок России в Средиземном море", - подчеркнул Маккол.
Напомним, по итогам встречи в Хельсинки глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп дали совместную пресс-конференцию, на которой Путин заявил, что "вопрос Крыма закрыт".
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