Американский конгрессмен сравнил в украинском вопросе Путина и Сталина

Западный политик не сомневается, что для президента РФ Крым является стратегической территорией.

Майкл Маккол считает, что Путин похож в своей политике на Сталина Фото: Reuters

Председатель комитета по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккол заявил, что Путин считает Украину частью России, поэтому агрессией пытается вернуть ее в состав своей страны.

Как сообщает Голос Америки, в вопросе Украины и стран Балтии американский конгрессмен провел параллель между Путиным и советским диктатором Сталиным.

Маккол вспомнил о многочисленных жертвах сталинского режима в Украине, подчеркнув, что "практически они поплатились жизнью выращивая хлеб, производя пищу".

"Русские делают все, что могут в плане кибервойны", заметил американский политик.

Маккол подчеркнул, что, исследуя российскую агрессию в Украине, спецслужбы США могут в полной мере понять, чего следует ожидать от этой страны.

Конгрессмен добавил, что для России важен Крым исключительно для усиления присутствия в Средиземном море.

"Порты очень важны, потому что они создают преимущество для подводных лодок России в Средиземном море", - подчеркнул Маккол.

Напомним, по итогам встречи в Хельсинки глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп дали совместную пресс-конференцию, на которой Путин заявил, что "вопрос Крыма закрыт".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram