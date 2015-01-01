Американский сенатор обещает новые санкции против России и лично Путина

Грэм надеется, что президент Дональд Трамп подпишет закон о санкциях против России

Владимир Путин Reuters

Об этом он рассказал во время своего приезда в Киев 30 декабря в интервью Радио Свобода.

"В следующем году мы собираемся представить новые санкции — кроме тех, что уже существуют, в частности санкций, введенных Обамой, — которые ударили бы по энергетическом и банковском секторах, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению", —сказал сенатор-республиканец.

По его словам, новые санкции находятся на стадии подготовки их еще нужно одобрить на уровне Конгресса. Грэм отметил, что это решение имеет поддержку как демократов, так и республиканцев.

"Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться — это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену. Поэтому можно ожидать, что в начале 2017 года Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается одобрить новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон", — пояснил сенатор.

Как известно, Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых обвинили Москву. Под санкции попали 6 человек и 5 ведомств, включая ФСБ и ГРУ,

Напомним, президент Украины Петр Порошенко предложил сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму посетить Донбасс, чтобы увидеть провокации боевиков.