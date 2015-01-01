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Американский сенатор обвинил Россию: совершила "акт войны"

Сегодня, 08:28

Когда кто-то пытается развалить фундамент демократии, он разрушает нацию, отметил Маккейн.

Маккейн
Джон Маккейн Reuters
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что кибератаки со стороны России на политические организации США, которые могли повлиять на президентские выборы, были "актом войны".

Об этом пишет Deutsche Welle.

По его словам, когда кто-то пытается развалить фундамент демократии, он разрушает нацию.

"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", — отметил Маккейн.

Ранее президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против Российской Федерации в связи с хакерскими атаками, в которых обвинили Москву. Узнать больше об ограничительных мерах можно здесь.

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США, Россия, выборы, кибератаки, Маккейн, акт войны
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