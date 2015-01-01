Американский сенатор обвинил Россию: совершила "акт войны"

Когда кто-то пытается развалить фундамент демократии, он разрушает нацию, отметил Маккейн.

Джон Маккейн Reuters

Американский сенатор-республиканецзаявил, чтона политические организации США, которые могли, были "актом войны".

Об этом пишет Deutsche Welle.

По его словам, когда кто-то пытается развалить фундамент демократии, он разрушает нацию.

"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", — отметил Маккейн.

Ранее президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против Российской Федерации в связи с хакерскими атаками, в которых обвинили Москву. Узнать больше об ограничительных мерах можно здесь.