Американский сенатор предупредил: санкции США сильно ударят по персоне Путина

Будут двухпартийные санкции, которые сильно ударят по России, заявил Грэм.

Санкции США ударят по персоне Путина Reuters

Санкции за кибератаки на американские учреждения во время избирательной кампании в Соединенных Штатах могут сильно ударить по России.

Как сообщает Reuters, об этом сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм сказал в столице Латвии Риге.

Сенатор заявил, что в ответ на кибератаки со стороны РФ во время выборов президента США к России и ее президенту Владимиру Путину могут быть применены санкции.

"Вы можете ожидать, что Конгресс расследует российское вмешательство в наши выборы и... будут двухпартийные санкции, которые сильно ударят по России и, особенно, по персоне Путина", — заявил Грэм.

Российские чиновники отвергали обвинения во вмешательстве в избирательную гонку, которую выиграл Дональд Трамп.

Напомним, западные СМИ узнали, как у Обамы хотят наказать Россию за вмешательство в выборы.