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Американское издание назвало советский танк худшим в мире

Сегодня, 00:36

Эксперты считают, что эта военная техника не способна защитить людей.

Т-72
Т-72 назван худшим в мире Фото: armor.kiev.ua
Советский (российский) Т-72 назван худшим в мире танком.

"В общем, лучшим противотанковым оружием является еще один танк, но Т-72 просто бесполезен. Любая команда, которую вы отправляете в этой машине, окажется немедленно потерянной", — пишет американское издание We Are The Mighty.

К такому выводу американское издание пришло, сославшись на боевой опыт использования машины в ходе операции "Буря в пустыне", когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.

Напомним, в Сирии, в ходе боев под Абу-Камалем, повстанцы уничтожили танк Т-90 сирийской армии и более десяти военных армии Асада.

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Теги:  
Танк, Т-72, Россия, СССР
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