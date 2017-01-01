Аналитик назвал причину разногласий между Путиным и патриархом Кириллом

Несмотря на широко декларируемую президентом РФ поддержку православной церкви в стране, с предстоятелем РПЦ у него в последнее время сложились непростые отношения.

Патриарх Кирилл и Владимир Путин Правмир

После начала военного конфликта в Украине между президентом Владимиром Путиным и патриархом Русской православной церкви Кириллом начались серьезные разногласия.

К такому мнению пришел аналитик-исследователь Московского центра Carnegie Андрей Перцев.

"Давно известно, что отношения президента и патриарха стали очень напряженными после начала украинского кризиса и конфликта на Донбассе [...] Для Путина помощь Церкви, которая могла бы критиковать власть в Украине, стала бы значительным пропагандистским инструментом и могла бы поддержать российское государство. Для патриарха же и РПЦ были очень важны хорошие отношения с украинской властью - на территории Украины работает Украинская православная церковь Московского патриархата", - отмечает он.

Кроме того, Путин явно хотел бы видеть гораздо большие объемы критики Украины со стороны Русской православной церкви. Выступая на Архиерейском соборе РПЦ в декабре минувшего года, президент РФ отмечал роли церкви как "охранителя стабильности и единства государства".

Однако патриарх Кирилл явно не готов к этому. В ответ на выступление Путина он раскритиковал влияние государства на церковь.

"Из-за вмешательства государства не существовало прямого диалога церкви с обществом", - подчеркнул Кирилл, приводя в пример ситуацию в последние годы существования Российской империи.

Также Перцев ожидает дальнейшего обострения противоречий между президентом России и РПЦ.

"Программная речь президента перед архиереями накануне президентской кампании только обострит противоречия [...] Речь президента свидетельствует, что в Кремле видят ситуацию в обществе в целом и в РПЦ в частности, в достаточно искаженном свете", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что патриарх Кирилл на новогоднем молебне не забыл о гражданском конфликте в Украине.