Аналитик объяснил, что может стать началом распада России

Для развала РФ нужен взлом в том "полицейском и контрразведывательном режиме", который существует в стране, считает Баронин.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин считает, что началом для распадамогут стать значительные проблемы в экономике страны и образование внутренней оппозиции.

Об этом он рассказал в интервью Апострофу.

В то же время эксперт добавил, пока говорить о вероятности развала России преждевременно.

"Для этого должны быть еще большие экономические проблемы и, безусловно, необходим определенный взлом в том полицейском и контрразведывательном режиме, который существует в РФ", — отметил собеседник.

По его словам, "только после того, как создастся внутренняя оппозиция к действующему режиму, можно будет говорить о том, что риски распада Российской Федерации будут возрастать".

Ранее журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что основанная на насилии и принуждении российская государственная система не проживет долго, поэтому Россия скоро начнет терять свои территории без какого-либо внешнего вмешательства.

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