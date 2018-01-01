Аналитик объяснил, почему у Роскомнадзора не осталось вариантов блокировки Telegram

Роскомнадзор будет продолжать искать рычаги против Telegram.

У Роскомнадзора не осталось вариантов блокировки Telegram Reuters

У Роскомнадзора остались варианты блокировки мессенджера Telegram в технологическом плане, однако точечная блокировка IP-адресов не даёт должного эффекта, заявил руководитель сервиса аналитики TGStat Юрий Кижикин.

По его мнению, "ковровые бомбардировки" вызывают слишком много негодования пострадавших граждан и компаний, не связанных с Telegram, подчеркнул он в комментарии rt.com.

"Если говорить об административном воздействии, то Роскомнадзор будет продолжать искать рычаги, чтобы договориться с Apple и Google об удалении приложений Telegram из магазинов AppStore и GooglePlay, а также о блокировке пуш-уведомлений, через которые Telegram доставляет на устройства пользователей новые, ещё не заблокированные IP-адреса.

Недавно в бета-версиях приложения появились новые встроенные возможности для обхода блокировки. Что ещё есть в арсенале у Дурова, сложно даже предположить", — подчеркнул Кижикин.

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

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