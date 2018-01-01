"Англичанам, видно, есть что скрывать": племянница Скрипаля прокомментировала отказ выдать ей визу

По ее словам, она и не сомневалась в подобном исходе.

Племянница Скрипаля рассказала, почему не получила визу Британии. VisaPlus

Племянница экс-шпиона Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль прокомментировала отказ Великобритании выдать ей визу . По ее словам, она и не сомневалась в подобном исходе.

"Я была уверена, что так произойдет. Вы все ожидали чего-то другого. Конечно, я знала, что мне не дадут [визу]. Им [англичанам], должно быть, есть что скрывать", — цитирует ее РБК со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Британские власти заявили, что отказали Виктории Скрипаль в визе из-за того, что ее заявление "не соответствовало иммиграционным правилам". В эфире телеканала "Россия 1" 5 апреля прозвучала запись разговора Виктории с Юлией Скрипаль. Последняя в ходе разговора предупредила двоюродную сестру, что в британской визе ей откажут.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова призвала Лондон прояснить данную ситуацию. "Лондон заврался дальше некуда. На наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипаль Британия в состоянии. И мы ждем этих заявлений", — заявила она.

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль, который был отравлен 4 марта вместе с дочерью, вышел из критического состояния.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.

Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). На последнем заседании Совета безопасности ООН российский дипломат перешел к угрозам:"Вы играете с огнем и об этом пожалеете".