Аплодисменты, возгласы "Браво!". В РФ простились со звездой фильма "Любовь и голуби" Дорошиной

Траурная церемония прошла в московском театре "Современник".
На траурной церемонии, в частности, присутствовали актеры Александр Ширвиндт и Лия Ахеджакова, режиссер Владимир Меньшов, пишет РИА Новости.
По данным агентства, присутствующие проводили похоронный кортеж продолжительными аплодисментами и возгласами "Браво!".
Позже в храме Живоначальной Троицы пройдет отпевание артистки, ее похоронят на Пятницком кладбище рядом с родными.
Напомним, Нина Дорошина умерла 21 апреля в возрасте 83 лет в Москве в своей квартире на Пресненском Валу. Позже стало известно, что причиной смерти актрисы стала остановка сердца.
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