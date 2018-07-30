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"Апокалиптический сценарий": российский политолог рассказала, что ждет Россию в будущем

Сегодня, 22:48

Вся политика Кремля после переизбрания Путина основывалась на уверенности в безграничной преданности россиян Путину.

Кремль
Ярость масс, уставших от разграбления страны, может смести Кремль РИА Новости
Новый курс политики президента РФ Владимира Путина бьет по слабейшей, наиболее уязвимой части населения России - бюджетникам и пенсионерам. Люди, которые устали от постоянного разграбления страны, выходят на улицы, не пугаясь репрессий, и если Кремль не изобретет новый повод, который консолидирует начавшее расползаться российское общество, РФ скатится в апокалиптический сценарий.

"Когда не хватает дыхания... Это то состояние, в котором оказалась Россия. Начался отсчет нового президентства Владимира Путина. Причем, он был избран с оглушительным успехом и фанфарами. Даже непокорную Москву удалось затянуть на избирательные участки и заставить проголосовать за Путина. Полученные Путиным 63.6% голосов должны дать президенту легитимацию на уверенное правление и любые решения", – отметила Шевцова, отметив, что вдруг за несколько месяцев путинский рейтинг полетел вниз, упав на 15% за несколько недель и впечатление сокрушительной победы власти начало испаряться, "уступая место растерянности и нервозности", - такое мнение высказала российский публицист и политолог Лилия Шевцова, передает "Апостроф".

Шевцова отметила, что вся политика Кремля после переизбрания Путина основывалась на уверенности в безграничной преданности россиян Путину - и именно эта преданность позволила правительству так решительно и болезненно засунуть руку россиянам в карман.

"Я имею в виду сразу несколько решений Кремля, которые были приурочены к началу чемпионата мира по футболу. Рассуждения Кремля были просты: народ увлечен зрелищем и все пройдет. А когда население очухается, будет поздно. Кремль объявил о пенсионной реформе, то есть повышение пенсионного возраста, что означает в нынешней демографической ситуации России сокращение количества пенсионеров. Было проведено решение о повышении НДС на 20%, что моментально вызовет скачок цен. Добавим к этому повышение цен на бензин, которое всегда влечет за собой взрывную инфляцию", – объясняет политолог.

Кремлю нужно слишком много денег - финансировать две войны (Донбасс и Сирия), за какие-то деньги нужно дотировать Крым и реализовывать гигантические проекты Путина. Кремль, заявила Шевцова, решил профинансировать все это за счет граждан, попутно поддержав пострадавших от санкций США - госкорпорации и друзей президента.

"Кампания по обворовыванию населения стала ударом прежде всего по путинскому электорату, то есть наиболее бессловесной и слабейшей части общества, кем являются пенсионеры и бюджетники. Власть обложила их со всех сторон – от постоянного повышения тарифов на услуги ЖКХ до налогов на домашних животных", – добавила Шевцова.

Впрочем, к потрясениям Россия еще не готова - в силу ряда причин.

"Назову лишь основные. Память распада государства в 1991 году все еще остается фактором, который сдерживает эмоции. Россияне не хотят снова проходить через государственный развал. Не меньшее значение имеет и отсутствие четкой альтернативы Путину и его политике, которая бы вызывала доверие широких слоев. Кроме того, ситуация дезориентации и деморализации в мире, когда либеральная демократия оказалась в кризисе, не стимулирует прорыва в направлении демократии и либерализма", – пояснила политолог.

Однако сейчас, по ее оценке, Кремль теряет эффективный инструмент выживания – "готовность населения враждовать с Западом, окружающим миром и жить в осажденной крепости".

"А если это так, то у Кремля в кармане не осталось козырных карт. Нет идеи, которая бы легитимизировала бесконечное правление одного человека и ее кампании. Или же Кремлю придется искать новый повод, который бы заставил усталых людей снова объединиться перед угрозой. В таком случае речь может идти об апокалиптическом сценарии. Россия завершает свое нынешнее лето в состоянии растущего недовольства. Людям надоело смотреть, как правящая верхушка дерибанит страну. Однако безнадежность все еще преобладает в массовом сознании. Но ведь рано или поздно придет момент, когда безнадежность обернется неотвратимостью реванша. И тогда мало не покажется. Когда иссякнет терпение людей – не ясно. Что произойдет в этот момент – непонятно. Но страна глухо и угрожающе грохочет...", – резюмировала Шевцова.

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Ранее эксперт рассказал, как Путин угодил в свою же ловушку.

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