Арестованная в США россиянка Бутина рассказала, от кого она получала деньги

Информацию распространили американские СМИ.

Мария Бутина "Радио Свобода"

Задержанная американскими спецслужбами по подозрению в шпионской деятельности гражданка РФ Мария Бутина заявила о том, что ее финансировал российский миллиардер Константина Николаева.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты авторитетного американского издания The Washington Post. Согласно обнародованным данным, олигарх ранее подтверждал свое знакомство и встречи с Бутиной, но категорически отрицает свое общение с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, секретарь олигарха утверждают, что именно за счет Николаева финансировалась созданная Бутиной общественная организация "Право на оружие".

Кроме того, сын олигарха Андрей, имеющий американское высшее образование, по данным журналистов, активнейшим образом принимал участие в президентской кампании Трампа в 2016-м.

Кроме того, отпрыск Константина Николаева также был замечен в отеле "Трамп Интернешнл" в Вашингтоне (округ Колумбия) во время торжественной церемонии вступления Трампа в должность в январе 2017-го.

Напомним, ранее в ФБР заявили о том, что Бутина работала в США в формате "через постель".

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