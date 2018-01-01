Арьев рассказал об опасности возвращения России в ПАСЕ

Пока что российской стороне это не удалось.

Россия не смогла вернуться в ПАСЕ : соответствующее заседание специального комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы не дало нужных российской стороне результатов.

Об этом председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил у себя в Facebook.

В тоже время он предупредил, что опасность возвращения страны-агрессора в состав организации сохраняется.

"Как я и говорил ранее, адхок-комитет ПАСЕ, от которого РФ ожидала скорейшего возвращения в Ассамблею, закончился ничем. Россию не вернули! Однако опасность остается – все предложения, в том числе те, которые требует РФ, направили в бюро ПАСЕ, которое будет решать, что с этим всем делать", – уточнил Арьев.

Далее, по его словам, последует длительная процедура подготовки докладов. "Все решится голосованием в зале ПАСЕ не раньше чем через полгода. Еще поборемся!" – резюмировал он.

Ранее ПАСЕ официально признала контроль России над оккупированными районами Донбасса. Правка принята по настоянию украинской делегации.

При этом эксперты призывают не спешить ликовать: в резолюции нет ни слова об оккупации Донбасса Россией, поэтому документ вряд ли как-то глобально повлияет на ситуацию.

Также "Главред" уже сообщал о последствиях этой резолюции ПАСЕ для Украины и России. Она будет весомым аргументом в дискуссиях о компенсации ущерба Украине, нанесенного в ходе событий на Донбассе.

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