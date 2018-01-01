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Артисты массово отказываются от участия в крупнейшем фестивале из-за Минобороны РФ

Сегодня, 17:02

Российские музыканты отказываются от выступления на "Нашествии" из-за участия Министерства обороны.

Популярная российская певица Монеточка отказалась выступать на самом крупном российском фестивале "Нашествие", которое в этом году пройдет в Тверской области.

Причиной стало решение организаторов провести фестиваль при участии Министерства обороны Российской Федерации.

На своей официальной странице Вконтакте молодая исполнительница написала, что ее выступление отменяется. К своему посту она прикрепила известный антивоенный гимн группы ДДТ "Не стреляй". "Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира", — добавила Монеточка.

монеточка
Монеточка/ВК

Монеточка стала не первой исполнительницей, которая отказалась выступать на "Нашествии": перед этим отменили свое участие рок-группы "Пошлая Молли" из Украины, "Йорш", "Порнофильмы", "Элизиум", "Птица" и Distemper.

"Друзья! Сегодня мы с удивлением узнали, что в фестивале Нашествие примет участие Министерство Обороны РФ. В связи с этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там где музыка - нет места оружию.  Приносим извинения всем нашим поклонникам!", - объяснили свой отказ участники "Пошлой Молли".

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Стоит отметить, что это не первый случай, когда артисты отказываются выступать на "Нашествии" по изложенным выше причинам. Так, в 2015-м году лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что считает "рок-н-ролл и оружие несовместимыми вещами".

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Теги:  
Монеточка, Пошлая Моли, Йорш, Нашествие, Элизиум, Птица, Distemper, фестиваль Нашествие, Минобороны РФ
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