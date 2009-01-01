Асад обвинил Запад: пытался его свергнуть, но план сорван

Президент сказал, что поддерживает международные усилия, направленные на создание зон деэскалации в Сирии.

Башар Асад Reuters

Президент Сирииутверждает, что властям страны удалось сорвать "планы Запада, направленные на его свержение", но точка в растянувшейся на шесть летпока не поставлена.

Об этом он рассказал в ходе обращения, показанного по сирийскому телевидению, пишет Deutsche Welle.

В то же время лидер государства подчеркнул, что "битва продолжается".

Также Башар заявил, что поддерживает международные усилия, направленные на создание зон деэскалации в Сирии, которые нужны для того, чтобы "положить конец кровопролитию" и способствовать вытеснению "боевиков" (так официальный Дамаск называет и оппозицию — Ред.).

Ранее стало известно, что в распоряжении комиссии ООН по расследованию происшествий в Сирии имеется достаточно доказательств, чтобы осудить Башара Асада за военные преступления.