Асад прикован к постели, но не в коме — журналист

Сирийский лидер якобы находится в критическом состоянии.

Башар Асад Reuters

Ведущий телеканала Al Jazeera Фейсал аль-Касема заявил, что президент Сирииприкован к постели, но не находится в коме.

Об этом он написал в своем Twiter-аккаунте, ссылаясь на собственные источники.

По данным The Dailysabah, которое опирается на ряд изданий, глава страны находится в критическом состоянии, пишет УНИАН.

Некоторые СМИ сообщали, что у сирийского лидера инсульт, и он якобы попал в больницу.

"При этом в заявлении режима Асада, опубликованном на Facebook, говорится, что Асад находится в хорошем состоянии", — отметило агентство.

Напомним, в конце августа 2016 года инсульт перенес президент Узбекистана Ислам Каримов. Позже СМИ писали, что он скончался, однако источник в аппарате главы государства опроверг эту информация. Официальные сведения о смерти политика появились 2 сентября.