Асад заявил о готовности к переговорам с оппозицией "без ограничений" в Астане

Мирная конференция по Сирии, в подготовке которой принимают участие Турция и Россия, должна состояться в Астане 23 января.

Башар Асад Reuters

Президент Башар Асад заявил, что Дамаск готов обсуждать без ограничений любые вопросы во время переговоров по урегулированию ситуации в Сирии , которые должны состояться в Астане.

Об этом он сказал в интервью французским журналистам, текст которого публикует в понедельник сирийское государственное информационное агентство САНА, сообщает ВВС Украина.

Что касается его собственной позиции, то она, по словам президента Асада, связана с конституцией страны.

"Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация готова ехать на конференцию, когда будет определена ее дата. Мы готовы обсуждать все вопросы, ограничений нет", — заявил Асад.

Согласно информации турецкой власти, мирная конференция по сирийскому вопросу, в подготовке которой принимают участие Турция и Россия, должна состояться в Астане 23 января. Сам Асад не назвал точной даты проведения встречи.

Отвечая на вопрос о том, будет ли готова сирийская правительственная делегация обсуждать его пребывание на посту президента, Асад отметил, что этот вопрос тесно связан с конституцией страны.

"Если они захотят обсудить этот вопрос, они должны будут обсудить конституцию, а она не принадлежит ни правительству, ни президенту, ни оппозиции. Она должна принадлежать сирийскому народу, поэтому для любых конституционных изменений нужен референдум", - заявил Асад.

При этом он подчеркнул, что не знает, кто будет представлять на переговорах в Астане сирийскую оппозицию, и это, по его словам, является "главным вопросом" накануне встречи.

Асад также заявил, что верные ему силы "на пути к победе", поскольку решающим моментом сирийской войны стало поражение повстанцев при осаде Алеппо.

Однако переход города под контроль правительственных войск нельзя расценивать как окончательную победу, считает сирийский президент.

"Победа наступит тогда, когда будут уничтожены все террористы", - пояснил свою мысль Башар Асад в разговоре с французскими журналистами.

В то же время, отвечая на вопрос французских журналистов о многочисленных жертвах среди мирного населения во время бомбардировок Алеппо, Асад сказал, что "такова цена освобождения народа".

Ранее сообщалось, что сирийские повстанцы заморозили переговоры о перемирии, обвинив Асада в нарушении режима прекращения огня.