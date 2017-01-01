Астролог сказал, когда возможен частичный распад России

Скорее всего, северокавказские республики отделятся от РФ, считает Росс.

В РФ не будет хватать денег, спрогнозировал Влад Росс mir24.net

Известный астролог Влад Росс заявил, что для Российской Федерации очень критический период начинается в феврале 2018 года.

Частичный распад России возможен, но не ранее 2025 года, рассказал он на чате в "Главреде".

"Очень критический период начинается для России как раз в феврале... Экономический кризис, коллапс, Сатурн в Козероге до начала 2021 года ввергнет Россию в экономическую стагнацию — денег будет не хватать", — отметил гость.

По словам собеседника, развал страны возможен. "И, как в случае СССР, развал происходит после людей, которые слишком долго правили. В свое время в такой период долгого правления Леонида Брежнева (советский государственный и партийный деятель, занимавший высшие руководящие должности в СССР на протяжении 18 лет — Ред.) возник период застоя", — добавил аналитик.

"Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) правит уже 18 лет. И это ведет к расколу страны в дальнейшем. Скорее всего, северокавказские республики отделятся от России — тот же Дагестан, Чечня, также Татарстан и Башкирия", — добавил Росс.

"Так что возможен такой частичный распад России, но не ранее 2025 года — когда Плутон войдет в Водолея. А Плутон — символ разрушительных тенденций, а Водолей эгрегориально связан с Россией", — объяснил астролог.

Ранее Влад Росс говорил "Главреду", что российскую экономику в 2018 году ждет крах, а самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" вернутся под контроль Киева. Ознакомиться с другими его прогнозами можно здесь.